Взято під варту підозрюваного у замаху на вбивство власника та адміністратора кафе в Новомосковську

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури затримано чоловіка, який підозрюється у закінченому замаху на вбивство двох осіб (ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст.115 КК України). Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, у грудні 2021 року озброєний пістолетом чоловік, зайшов до кафе у місті Новомосковську та здійснив близько 10 постілів в бік власника закладу, з яким напередодні стався словесний конфлікт. Після чого вистрелив в адміністратора, але не влучив.

З місця вчинення злочину підозрюваний втік. Потерпілого з численними вогнепальними пораненнями було госпіталізовано до обласної лікарні.

24 грудня 2021 року чоловіка затримано у місті Києві в порядку ст. 208 КПК України.

Під час особистого обшуку та за місцем мешкання зловмисника у Києві правоохоронними органами вилучено пістолет «Форт-12-Б», 13 патронів до нього, травматичну зброю, мобільні телефони, грошові кошти у сумі 2800 доларів США тощо.

За вчинене громадянину загрожує покарання – до 15 років позбавлення волі, або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Новомосковським районним відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури