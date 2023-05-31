Підозри у колабораціонізмі отримали представниці «Союза матерей Херсона», які прикриваються захистом дітей

Служба безпеки України підозрює в колабораціонізмі учасниць «Союза матерей Херсона».

Тексти підозр опубліковані на сайті Офісу генпрокурора.

33-річна мешканка Херсона Аліна Шамрай, з липня 2022-го очолює громадську організацію «Союз матерей Херсона», а 32-річна Олександра Чистова керує одним із осередків організації у Білозерському районі. Також підозру отримала 20-річна Анна Полонська, яка є секретарем та представницею «Союза матерей Херсона» від Нової Каховки.

За версією слідства, прикриваючись захистом прав дітей, представники цієї організації створюють позитивний імідж російської влади та закликають місцевих жителів підтримувати дії держави-агресора. Фінансується організація за рахунок окупаційної «Військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а її учасники отримують зарплату в рублях.

Керівниця організації Шамрай розповсюджує листівки «Херсонская область будущее вместе с Россией» та бере активну участь у політичних заходах. Один з таких — форум «Мы вместе с Россией». У серпні на засіданні окупаційної адміністрації Білозерки представниця «Союза матерей» закликала відкривати навчальні заклади, аби інтегрувати дітей до життя в Росії. Відео виступу «Матери Херсона. Белозерки» розміщено в телеграм-каналі «Администрация Белозерского муниципального округа».

22 серпня керівниця організації Шамрай також взяла участь у святковому концертів до Дня російського прапора і тримала в руках триколор, кажучи, що Херсонщина разом з РФ. А ще жінка активно поширює пропагандистське видання «Надднепрянская правда», яке виправдовує російську окупацію.

У газеті також є матеріали, що заохочують депортацію дітей Херсонщини під виглядом відпочинку у так званому «Международном детском центре Артек». Проте й сама Шамрай неодноразово наголошувала на можливому майбутньому дітей Херсонщини тільки з Росією.

Інша підозрювана 20-річна Полонська активно роздає інтерв’ю російським ЗМІ, де схвалює рішення президента РФ. В одному з таких говорила про підтримку референдуму, наголошуючи на високих заробітних платах, робочих місцях і медицині. Також обумовлювалась про постійні обстріли та продовження «спецоперації».

У січні цього року вона створила телеграм-канал «Анна Полонская», де публікує російську символіку, інформацію російської пропаганди на кшталт обстрілу ЗСУ української території, наміри НАТО знищити Росію, схвалення РФ та окупацію нею частини України 2014 року. Також жінка розповсюджує хибну інформацію, що нібито українські волонтери погрожують розправою херсонцям.

Також у своєму телеграмі 9 травня цього року Полонська публікувала відео «Общественный деятель Херсонской области Анна Полонская поздравила жителей области с Днем Победы», в якому заявляла, що військові Донбасу, Херсонщини і Запоріжжя воюють з нащадками нацизму і фашизму в Україні.

Полонська неодноразово дякувала президенту РФ і просила його прискорити процес входження Херсонщини до складу РФ. 18 квітня у своєму телеграмі вона опублікувала відео «Глава государства поддерживает и защищает всех нас», де прикладом назвала путіна, зазначивши про віру «нашему президенту», що РФ переможе Україну. Про повномасштабне вторгнення РФ на територію України вона каже, що це «долгожданное возвращение России в Украину».

Жінкам підозрюються в колабораціонізмі – в активній участі у заходах політичного характеру та інформаційній діяльності у співпраці на підтримку держави-агресора (ч.6 ст. 111-1 КК). // Судовий репортер