Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині мали намір втекти за кордон

Всі сили і підрозділи поліції були задіяні до розкриття злочину і встановлення місцезнаходження нападників. В результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон України.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство. Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області нападники відкрили вогонь по поліцейських, які зупинили їхній автомобіль для перевірки. 20-річний поліцейський загинув на місці події. Захищаючи напарника, він встиг здійснити постріли та поранити старшого з них. Другий поліцейський був поранений та ушпиталений.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Розслідування проводиться в межах відкритих кримінальних проваджень: за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та ч.1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Департамент комунікації Національної поліції України