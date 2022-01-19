Підозрюваний у вбивстві дитини під час розслідування зізнався у скоєнні ще одного вбивства

В ході слідчих дій встановлено, що затримані чоловіки вбили також 48-річну жінку та кинули її труп до річки. Тіло жительки Якимівського району, яку розшукували як безвісти зниклу, виявили у вказаному підозрюваними місці. Відкрито ще два кримінальні провадження.

Як повідомлялося раніше, працівники кримінальної поліції затримали двох раніше судимих чоловіків, причетних до незаконного позбавлення волі та умисного вбивства 11-річного хлопчика.

Слідством розпочато розслідування кримінальних проваджень за ознаками особливо тяжких злочинів, визначених у п.2, 3, 12 ч. 2 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.3 ст.146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування один з підозрюваних зізнався у скоєнні ще одного особливо тяжкого злочину. За його показами, 24 вересня 2021 року на ґрунті виниклих неприязних відносин вони викрали жительку Якимівського району, 1973 року народження, та спричинили їй смертельні травми. З метою приховання злочину одяг та особисті речі жертви спалили, а тіло кинули до річки Тащенак.

«19 січня у слідчих діях по виявленню трупа потерплої жінки взяли участь поліцейські Управління карного розшуку, слідчого управління, Мелітопольського районного управління, відділу поліції № 1 у Якимівці, експерти експертно-криміналістичної лабораторії, а також працівники ДСНС у Запорізькій області. Тіло жінки, яка розшукувалась як безвісти зникла з вересня минулого року, витягли з водоймища між селами Радивонівка і Мирне та направили на проведення експертизи», — розповів заступник начальника Управління карного розшуку ГУНП в Запорізькій області Дмитро Аніщенко.

За даним фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування кримінальних проваджень триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області