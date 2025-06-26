Підозрюваного у тяжких злочинах жителя Житомирщини розшукали в Німеччині

Нині 56-річний чоловік обвинувачений у торгівлі людьми, шахрайстві та вимаганні. У 2023 році правоохоронці оголосили його у розшук та встановили, що підозрюваний виїхав за кордон. Наприкінці квітня 2025 року житомирські поліцейські разом з німецькими колегами розшукали чоловіка та екстрадували до України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої упродовж 2020-2021 років вербували жителів Житомирщини та сусідніх регіонів. Їм обіцяли вигідне працевлаштування в райцентрі, після чого поселяли у наймане житло, позбавляли засобів зв’язку й документів. Потерпілі, як правило, перебували в скрутному матеріальному становищі та були соціально вразливими.

Надалі спільники створювали фіктивні легенди для отримання кредитів, супроводжували потерпілих до фінансових установ, контролювали їхні дії. Після отримання коштів або техніки вони залишали потерпілих напризволяще, а все здобуте залишали собі.

Оперативники міграційної поліції ГУНП області спільно з колегами відділу кримінального аналізу та Житомирського райуправління поліції №1 встановили майже три десятки потерпілих від такої протиправної діяльності. Тоді учасникам злочинної схеми поліцейські повідомили про підозри у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149), вимаганні (ч. 2 ст. 189) та шахрайстві (ч. 2 ст. 190) КК України. Згодом обвинувальний акт стосовно них було скеровано до суду.

Один зі співучасників, житель Черняхівської громади, переховуючись від слідства, виїхав за кордон. Після його екстрадиції слідчі слідчого управління ГУНП завершили досудове розслідування: вони зібрали докази причетності «втікача» до 26 епізодів, відносно восьми потерпілих.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська окружна прокуратура.

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Житомирської області