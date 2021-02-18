У Києві безхатько нишпорив у квартирі, поки власники мирно спали

Патрульні затримали ймовірного крадія завдяки пильності сусіда

Нещодавно патрульні отримали виклик на вулицю Єлизавети Чавдар, один з мешканців почув вночі шум у під’їзді та вийшов перевірити його походження. Чоловік сильно здивувався, адже з квартири сусідів виходив незнайомець, який пояснив, що він «трохи там прибрався» і втік. Заявник зняв його на телефон та одразу зателефонував до поліції.

Патрульні обстежили прилеглу територію та розшукали непроханого гостя. При поверхневій перевірці у нього виявили ключі та банківські картки, які йому не належали.

Патрульні затримали чоловіка, а після розбудили здивованих мешканців, виявилося, що поки в них вдома нишпорив сторонній, вони спали. Громадяни перевірили своє майно та заявили про крадіжку ключів від квартири та банківських карт.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Дарницького району.

Крім того, мешканців будинку неприємно вразило те, що ймовірний злочинець не тільки зухвало викрав чуже майно, а і справив природні потреби у під’їзді. // Вартові еспресо