Підозрюваного у вимаганні, який перебував у міжнародному розшуку, триматимуть під вартою без застави

Вчора, 30 серпня, слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва задоволено клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником Миколаївської обласної прокуратури, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави 33-річному підозрюваному у вимаганні, поєднаному із погрозою вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ( ч.2 ст.189 КК України).

За даними слідства, у вересні 2021 року підозрюваний разом зі своїм батьком вимагав від колишнього власника автомобіля сплатити вартість його ремонту, погрожуючи при цьому вбити його у разі невиконання висунутих вимог.

У зв’язку з тим, що підозрюваний ухилявся від слідства та суду, залишивши своє місце проживання, його було оголошено у міжнародний розшук 21 вересня 2021 року.

29 серпня 2022 року підозрюваного було затримано у місті Києві та доставлено до суду для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Миколаївська обласна прокуратура