Підозрюваного у зґвалтуванні 4-річної дівчинки раніше судимого 31-річного жителя Вінничини взято під варту

Судом задоволено погоджене прокурором клопотання та підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини взято під варту

За процесуального керівництва Немирівської окружної прокуратури слідчими слідчого відділення відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України).

Слідством установлено, що раніше судимий 31-річний житель Липовецької територіальної громади, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у домоволодінні сестри вчинив дії сексуального характеру стосовно 4-річної дівчинки.

Наразі чоловікові вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України, слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хід розслідування керівництвом обласної прокуратури взято на контроль.

У разі доведення винуватості чоловіка в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури