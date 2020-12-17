Медпрацівника викрито на хабарі у 2300 доларів за присвоєння групи інвалідності учасника АТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом одержання неправомірної вигоди повідомлено про медпрацівника Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказана особа вимагала 2300 доларів США від учасника АТО за видачу довідки про встановлення йому 2-ї групи інвалідності.

15 грудня 2020 року вказану особу викрито «на гарячому» після отримання нею неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві та Головним оперативним управлінням ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура