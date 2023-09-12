Чотирьох так званих «силовиків лнр» судитимуть за колабораціонізм
Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох представників так званих «силових структур лнр».
Їм інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України), а одному ще порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 162 КК України).
Слідством встановлено, що навесні 2022 року житель Луганська, експравоохоронець, добровільно обійняв посаду в «слідчому відділі слідчого управління по Старобільському району генеральної прокуратури лнр».
Працюючи на окупантів і користуючись наданою «владою», колаборант разом з іншими працівниками «прокуратури» незаконно проник до житла мешканця Старобільська та провів обшук з погрозою застосування насильства.
Також на бік ворога перейшли троє мешканців Старобільщини ‒ колишній співробітник правоохоронних органів, різноробочий та ексначальниця Міловського відділу безоплатної правової допомоги.
Вони почали «служити» в «прокуратурах Старобільського та Біловодського районів лнр». Обіймають рядові посади.
Під час роботи у незаконних «силових структурах» обвинувачені виконують рішення окупаційних адміністрацій, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором території Луганської області.
Наразі всі фігуранти оголошені в розшук.
Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)