Підозрювану у вбивстві випадково затримали у Львові під час комендантської години

Злочин, у якому підозрюють жінку, трапився у 2020 році.

За добу львівські патрульні виявили двох осіб, які перебувають у розшуку.

Зокрема, затримали підозрювану у вбивстві жінку, яка два роки переховувалася від слідства, інформують у Патрульній поліції Львівської області.

Сповіщають, що жінка порушувала комендантську годину. Її виявили на проспекті Свободи в центра Львова і зупинили для перевірки.

“Під час перевірки документів 35-річної мешканки Харківщини, патрульні встановили, що вона перебуває у розшуку за ч. 1 ст. 115 (Вбивство) ККУ. Злочин трапився у 2020 році. Патрульні повідомили ініціатора розшуку про затримання жінки”, – розповіли патрульні.

Підозрювану у вбивстві супроводили у відділок поліції для подальшого встановлення обставин подій. // УНІАН