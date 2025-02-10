Підозрюваний у вбивстві двох українських військових у Німеччині визнав провину

росіянин, якого підозрюють в убивстві двох українських військових на реабілітації в Німеччині, визнав свою провину. Однак він заперечує, що вчинив злочин через «уражену національну гордість».

Про це пише RND.

58-річний чоловік, якого вже неодноразово судили, заявив, що тепер, бувши тверезим, він «глибоко шкодує» через вбивство.

Однак він заперечив версію свого мотиву від прокурора, який вважав, що злочин стався, бо підозрюваний відчув, що його «національна гордість була уражена» через сварку з українцями щодо війни в Україні.

Натомість він запевняє, що сварка відбулася лише через алкоголь. За його словами, українські військові не повернули йому пляшку горілки та образили його.

Він дістав ніж, щоб залякати їх, але нібито не хотів завдавати їм болю, а тим більше вбивати. Але ті, мовляв, насміхалися з нього, і в нього «зірвало дах».

Вбивство військових у Німеччині

Увечері 27 квітня в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе, що в Баварії, на території торгового центру виявили двох українців із ножовими пораненнями.

За даними правоохоронців, 36-річний чоловік помер на місці від тяжких травм, а другий, 23-річний, — у лікарні. Пізніше у МЗС України повідомили, що чоловіки були військовими на реабілітації в Баварії. Один із них служив у 81 ОАеМБр Десантно-штурмових військ.

Підозрюваного затримали того самого вечора за місцем його проживання неподалік торгового центру. Ним виявився 57-річний громадянин росії. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Наразі триває слідство.