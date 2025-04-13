Підпалювача будівлі ТЦК і СП у Вінниці увʼязнили на 5 років

Вінницький міський суд Вінницької області визнав громадянина винним у диверсії.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 квітня.

6 липня 2024 року близько 4 години ранку в Вінниці підпалили вхід до будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що займається мобілізацією військовозобовʼязаних.

Займання на сходах центрального входу вдалося локалізували силами чергової частини. На місці події виявили шматок тканини зі слідами ДНК. Крім того, підпалювача зафіксували камери спостереження сусідніх будинків. Того ж дня підозрюваного затримали в місцевому готелі, де він тимчасово проживав.

Хлопець був неповнолітнім і приїхав до Вінниці з Одеси. Він розповів, що отримав завдання у Telegram. Зробив підпал і відправив відео. Йому обіцяли заплатити 80 тисяч гривень. Зловмисник використав як гніт для заплювання шматок своєї футболки і так залишив на місці злочину свою ДНК.

Двоє свідків впізнали обвинуваченого на фото і відео з камер спостреження за комбінацією кольорів на одязі та розміщенням написів. Один зі свідків, імовірно, працівник готелю, підтвердив, що юнак проживав там 4-6 липня 2024 року.

У судовому засіданні хлопець визнав вину. Він пояснив, що пішов на злочин через тяжкі життєві обставини, маючи намір заробити гроші. У вчиненому щиро каявся і просив суворо його не карати.

Матір обвинуваченого розповіла, що сина виховувала самостійно, матеріальне становище родини важке. Батько участі у житті сина не бере. Сьогодні жінка проживає разом зі співмешканцем та дітьми. А син останній час з нею не жив і десь працював.

Обвинувачений скоїв злочин у неповнолітньому віці, його родина взята на облік як така, що перебуває в складних життєвих обставинах, він зростав у неповній сімʼї, раніше несудимий, у вчиненому щиро кається та запевняє суд, що подібне більше не повториться.

За диверсію в умовах воєнного стану юнаку загрожувало 15 років позбавлення волі або довічно.

Але урахуванням помʼякшуючих обставин суд призначив лише 5 років.