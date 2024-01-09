Підпалювали релейні шафи на залізниці – на Київщині повідомлено про підозру групі осіб

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами умисного знищення чужого майна та пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 277 КК України).

За даними слідства, підозрювані на одному з залізничних перегонів Київської області облили легкозаймистою рідиною та підпалили релейної шафи сигнальної установки. Це порушило роботу транспорту.

Встановлено, що вказані дії вони вчинили на виконання вказівки невстановленої особи у месенджері «Telegram».

За грошову винагороду підозрювані здійснили на залізничному перегоні чотири аналогічні підпали.

Наразі правоохоронці встановлюють замовників даного злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура