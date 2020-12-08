Підпільне виробництво алкоголю на Харківщині — вилучено товарів на ₴3 млн. і повідомлено про підозру двом особам

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 4 повідомлено про підозру двом особам за фактом незаконного виготовлення марок акцизного податку, виготовлення та збуту підакцизних товарів групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28; ч. 2 ст. 204 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Куп’янського району група осіб організувала підпільне виробництво алкогольних напоїв, які в подальшому збувала.

У ході обшуків, проведених 3 червня 2020 року спільно з Управлінням протидії кіберзлочинності в Харківській області та Московським відділом поліції ГУНП в Харківській області, виявлено та вилучено понад 3 500 літрів спиртовмісної рідини у флягах, понад 20 тисяч пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного збору з ознаками підробки, 800 пачок цигарок невстановленого виробництва. Загальна сума вилученого складає понад 3 млн грн.

4 грудня 2020 року двом мешканцям м. Куп’янськ повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури