Под Киевом мужчина до смерти избил сожительницу

Полицейские Киевщины задержали злоумышленника, который избил свою гражданскую жену. От полученных травм женщина в результате скончалась.

14 февраля в городе Бровары 37-летний мужчина во время ссоры нанес своему сожительнице смертельные телесные повреждения. Сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киевской области.

Гражданские супруги из Винницкой области приехали в Бровары на заработки. В день трагедии между ними возник словесный конфликт по телефону, который продолжился по возвращении мужчины с работы.

Во время ссоры мужчина нанес несколько ударов в лицо 40-летней женщине и толкнул ее. Женщина упала на пол, а затем из-за полученных травм скончалась.

У пары осталось двое несовершеннолетних детей, проживающих с бабушкой Винницкой области. Полиция задержала мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи за процессуального руководства прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.