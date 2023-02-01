Солдата, який застрелив п’яницю за образи військових, ув’язнили на 5 років

Добропільський міськрайонний суд Донецької області визнав військовослужбовця винним в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 січня.

Обвинувачений був солдатом другого взводу Добровольчого формування Добропільської міської громади №1.

27 травня 2022 року він із автоматом заступив на службу по охороні приміщення, де в нього на ґрунті раптових неприязних відносин виник словесний конфлікт.

Він зв’язав потерпілому руки за спиною та очі еластичним бинтом, посадив його в машину і під приводом вивезти за місто та налякати, попросив товариша відвезти їх у кар’єр.

На території кар’єру, що біля села Нове Шахове, обвинувачений розв’язав потерпілому руки та заставив його копати собі могилу. А коли той востаннє замахнувся лопатою, то обвинувачений вистрелив йому двічі в груди. Чоловік помер на місці.

Раніше обвинувачений також купив два автомати Калашникова, які мав намір використовувати для несення служби по охороні громадського порядку в місті Білицьке Донецької області. Зброю він заховав за сидінням авто. Крім того, підібрав на вулиці гранату Ф-1, викрутив із неї запал і окремо сховав їх у посадці. Тому додатково звинувачувався у незаконному придбанні, носінні і зберіганні вогнепальної зброї і боєприпасів.

У судовому засіданні солдат визнав вину за всіма епізодами. Пояснив, що 27 травня була затримана особа в стані алкогольного сп’яніння. Колеги затримали незнайомця до надходження відповіді від правоохоронних органів. Але поведінка особи була зухвала: був п’яний і кричав, виламував двері, називав військових «недобитками». Обвинувачений із 2017-го бере участь у захисті держави, втрачав багато побратимів, тому така поведінка дуже обурила. Через деякий час командир підрозділу вказав виїжджати на стрільби. Він вирішив полякати потерпілого, щоб той не поводився так, тому ближче до обіду зав’язав йому очі і руки та повіз до кар’єру, де, видавши лопату, наказав копати яму. Але потерпілий не злякався, як гадав обвинувачений, а навпаки, замахнувся на нього лопатою. У відповідь він вистрілив короткою чергою із автомата, в очах йому потемніло і він, кинувся тікати з місця події додому, до дітей, при цьому нікому нічого не повідомивши.

Обвинувачений у суді вибачався перед мамою потерпілого, кажучи, що якби її син не хотів його зарубати лопатою, він би не стріляв. Наголосив, що потерпілий був у неадекватному стані.

Військовий розповів, що в його обов’язки також входила евакуація населення із міст Білицьке та Волноваха. Причому на виконання цих завдань вони з товаришами заступали без вогнепальної зброї. У цей час він познайомився із солдатом з іншого підрозділу із позивним «Коршун». Той здивувався, що вони їздять у такі небезпечні місця без вогнепальної зброї і запропонував два автомати Калашникова у користування, які після закінчення війни обвинувачений повинен був повернути.

Крім того, пояснив, що знайшов на дорозі мішок із гранатою. Щоб не сталося лиха, він витягнув запал і заховав гранату подалі від дороги, щоб застосувати проти окупантів при їх нападі. Потім він вернувся і забрав гранату, міркуючи віднести її до штабу оборони, але коли її ніс, то його зупинила поліція.

Суд врахував участь обвинуваченого у захисті держави від збройної агресії РФ — службу за контрактом з 16.08.2017 року по 07.08.2019 року та перебування на час розгляду цієї справи у складі добровольчого формування міської територіальної громади. Чоловік має на утриманні матір-інваліда, двох малолітніх дітей. Також він добровільно відшкодував матері вбитого 30 тисяч гривень і, як повідомив захисник під час судових дебатів, обвинувачений і надалі планує відшкодовувати збитки потерпілій за непоправну втрату її сина.

Враховується активна поведінка обвиуваченого у сприянні розкриттю злочину та щире каяття під час судового засідання — він постійно просив вибачення у потерпілої, що свідчить про бажання спокутувати тяжкий гріх вбивства людини.

Суд звертає увагу на неправильну поведінку загиблого — агресивне поводження, принизливе ставлення до військовослужбовців, які боронять країну, намагання вдарити лопатою обвинуваченого. Це підтверджується, зокрерма, довідками про судимість цього чоловіка і перебуванням його на обліку в нарколога з 2020 року з діагнозом: синдром залежності від алкоголю.

Відтак суд визнав за можливе призначити покарання менш суворе, ніж передбачене законом. А саме, засудив військовослужбовця до 5 років позбавлення волі.