Підпільне виробництво контрафактного алкоголю — у Харкові вилучено понад 1500 літрів спирту (фото)

Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів та використання незаконно виготовлених марок акцизного податку (ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Володимира Купріянова, досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб здійснюється незаконне виготовлення спирту на території Холодногірського району м. Харкова. У подальшому з цього спирту виготовляли фальсифіковані алкогольні напої під марками відомих брендів.

31 березня у ході обшуків, проведених на складських приміщеннях, розташованих у передмісті м. Харкова, виявлено та вилучено 1500 літрів спирту невідомого походження та вантажний автомобіль, на якому здійснювалось його транспортування.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління №3, оперативний супровід здійснюють співробітники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи та особи, причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури