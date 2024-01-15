Підпільний сімейний «алкобізнес» приносив до ₴6 млн. на місяць

У Дніпрі поліція ліквідувала діяльність кількох підпільних цехів

Виготовлену фальсифіковану алкогольну та тютюнову продукцію збували під виглядом відомих брендів через власну мережу закладів громадського харчування, торговельні точки регіону, а також оптовими партіями. У порушників вилучили товар, сировину та обладнання на 17 млн грн.

Організував діяльність мережі підпільних виробництв алкогольної продукції мешканець Дніпра. Залучив свою дружину, яка займалася усіма фінансовими питаннями, та кількох знайомих. Останні відповідали за виробничі процеси, пакування, збут та доставку сировини в цехи та продукції до місць її продажу.

В орендованих складських приміщеннях на території Дніпра ділки виготовляли фальсифікат, змішуючи спирт з водою. Отриману водно-спиртову суміш за допомогою саморобного автоматизованого устаткування розливали у скляну півлітрову тару. Виробничі потужності дозволяли виготовляти до 55 тисяч пляшок на місяць.

Також учасники злочинної групи займалися і незаконним виробництвом тютюнової продукції. Потужності – щомісяця понад 50 тисяч пачок сигарет.

Збували лікеро-горілчану та тютюнову продукцію під виглядом відомих брендів через власну мережу закладів громадського харчування, інші торгові точки та оптом. Під час продажу фальсифікату використовували марки акцизного податку України, які друкували на кольоровому принтері.

Підпільний бізнес приносив його учасникам до 6 мільйонів гривень прибутку.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі відділу поліції №3 Дніпровського райуправління провели 56 санкціонованих обшуків на території Дніпра та області за місцями виробництва, зберігання, збуту фальсифікованої продукції, а також за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів.

Вилучили три станки для виготовлення та фасування тютюнової продукції, обладнання для повного циклу виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції. Крім того, 7 500 літрів спирту та фальсифікованого алкоголю в каністрах та кегах, 4 200 скляних пляшок готової продукції з підробленими марками акцизного податку, поліграфічну продукцію, пакувальну тару, 8 300 пачок цигарок, 130 000 гривень, п’ять автомобілів. Загальна сума вилученого – понад 17 млн грн.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за статтями 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, здійснює Західна окружна прокуратура м. Дніпра.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України