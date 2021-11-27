Підприємиця відповість за самовільно захоплення 11 га землі Мурованокуриловецької громади

Могилів-Подільська окружна прокуратура відреагувала на бездіяльність органів місцевого самоврядування і контролюючих органів, які не реагували на факт самовільного зайняття землі на території Мурованокуриловецької громади Вінницької області.

Прокуратурою встановлено, що підприємиця самовільно зайняла земельну ділянку площею 11,5 га вартістю 1,4 млн грн та засіяла кукурудзою. Жінка заволоділа землею без відповідного рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо цієї ділянки.

За фактом самовільного зайняття землі порушено кримінальне провадження. Водночас Могилів-Подільська окружна прокуратура заявила до суду цивільний позов про звільнення зайнятої ділянки та відшкодування збитків, завданих незаконними діями підприємиці.

Рішенням Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області позов прокуратури задоволено. Відповідачка має звільнити поле та сплатити до селищного бюджету Мурованих Куриловець майже 50 тис. грн.

Після набуття рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його реальне виконання.

Сподіваємося, що стягнуті прокуратурою кошти будуть використані посадовцями селища на поліпшення соціальної інфраструктури громади

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури