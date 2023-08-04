700 робочих місць для диспетчерів: на столичному Подолі викрили незаконну діяльність call-центру

Правоохоронці встановили особи 197 працівників, вилучили 725 одиниць техніки та документацію. Окрім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в приміщенні офісу.

3 серпня у Подільському районі Києва правоохоронці задокументували незаконну діяльність ще одного call-центру. Нагадаємо, що кілька днів тому співробітники поліції виявили факт незаконного функціонування подібного call-центру.

Всередині приміщення перебували працівники, а сам офіс облаштований комп’ютерами, телефонами та для «диспетчерів» забезпечено близько 700 робочих місць. Поліцейські встановили анкетні дані 197 співробітників офісу та у ході невідкладного обшуку вилучили 725 одиниць техніки.

Крім того, правоохоронці задокументували факт пошкодження майна. Як стало відомо, група молодиків вибила вхідні двері та вікна на першому поверсі будівлі. За силової підтримки спецпризначенців полку № 1 та допомоги аналітиків столичного главку, працівники Подільського управління поліції затримали 4 активних учасників злочину. Це – мешканці Київщини, 1990, 1992, 1993 років народження, та киянин, 1993 року народження. Тривають заходи по затриманню ще двох правопорушників.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва