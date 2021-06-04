Підприємство, що належить фігуранту санкцій РНБО, завдало державі збитки на ₴280 млн.

Служба безпеки України викрила одне з підприємств Миколаївщини на завданні державі збитків на понад 280 млн грн. Оборудку організував менеджмент ТДВ «Первомайський спецкар’єр», фактичним власником якого є А. Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він знаходиться у розшуку.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Керівнику ТДВ «Первомайський спецкар’єр», головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась під процесуальними керівництвом Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року СБУ викрила на хабарі менеджера однієї з комерційних структур, яка належить А. Амірханяну. Головному бухгалтеру компанії та Амірханяну повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Довідка:

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ