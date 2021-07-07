Підприємця судитимуть за самовільне захоплення земель історико-культурного призначення

Немирівською окружною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене щодо земельних ділянок особливо цінних земель).

Слідством установлено, що підприємець кілька років незаконно використовував земельні ділянки історико-культурного призначення, які, відповідно до ст. 150 Земельного кодексу України, належать до особливо цінних земель.

Ділянки загальною площею 7,2 га, які перебувають у комунальній власності Іллінецької міської ради, керівник підприємства використовував для вирощування сільськогосподарських культур за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або надання у користування (оренду) та за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки.

Внаслідок самовільного зайняття зазначених земельних ділянок територіальній громаді завдано шкоду на суму 108 тис. грн.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом, особі загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Примітка: на зазначених земельних ділянках розташовані пам’ятки археології місцевого значення. А саме: поселення черняхівської культури II – IV ст. н. е. та слов’янське поселення VI – VII ст. н. е., які 1983 року рішенням Вінницької обласної ради народних депутатів занесені до Переліку пам’яток археології місцевого значення.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури