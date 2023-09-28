СБУ затримала двох інтернет-агітаторів російської розвідки, які закликали «приєднати» Запоріжжя та Миколаїв до РФ

Служба безпеки затримала ще двох агітаторів російських спецслужб у результаті контрдиверсійних операцій на півдні України.

Зловмисники масово поширювали в інтернеті заклики на підтримку агресивної політики кремля та «приєднання» територій нашої держави до складу росії.

Так, у Миколаєві:

затримано працівницю місцевого ліцею, яка працювала на підрозділ інформаційно-психологічних операцій головного управління генштабу зс рф (відомого як гру).

За вказівкою представника російської воєнної розвідки вона створила та адмініструвала антиукраїнську групу в забороненій соцмережі «Вконтакте».

На ворожому інтернет-ресурсі поплічниця агресора публікувала «дописи», в яких агітувала «приєднати» Миколаївщину до складу рф.

Також вона «пропонувала» українцям не чинити спротив загарбникам і «погодитись» на захоплення південних регіонів нашої держави.

Для створення штучної популярності інтернет-спільноти, російська спецслужба «накрутила» для неї майже 30-ти тисячну «аудиторію» за рахунок підконтрольних ботоферм з рф.

На Запоріжжі:

затримано представника місцевої громадської організації, який на початку повномасштабного вторгнення рф працював на колаборанта Стремоусова.

Зокрема, псевдоактивіст передавав фейкову інформацію про нібито «зростання протестних настроїв» серед мешканців регіону після повітряних атак загарбників.

Через таку «співпрацю» інформатор потрапив у поле зору російських спецслужб, які залучили його до публічного поширення кремлівських наративів.

Для цього він створив власний Телеграм-канал та сторінку у Фейсбуці, де виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини Запорізької області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим агітаторам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Крім того, злочинну діяльність фігурантки з Миколаєва додатково кваліфіковано за чч. 1, 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Затримана перебуває під вартою.

За обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Миколаївській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України