Підприємця з Хуста підозрюють у незаконному видобутку піщано-гравійної суміші зі збитками державі у ₴67,5 млн.

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури підприємцеві з Хуста повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, чоловік організував незаконний видобуток піщано-гравійної суміші, залучивши до цього найманих робітників і наявну в його користуванні вантажну техніку. Незаконну діяльність протягом майже трьох років проводив під видом розчистки підмостового русла моста через р. Тиса. Йдеться про ділянку неподалік с. Крива на Хустщині. При цьому жодних дозвільних документів на користування надрами підприємець не мав, а в подальшому збував копалини закарпатцям.

Об’єм незаконно видобутої піщано-гравійної суміші складає понад 85 тисяч м³. Згідно з висновком експертів, збитки інтересам держави склали 67,5 млн грн.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури