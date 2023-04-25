На Харківщині судитимуть члена правління підприємства, через службову недбалість якого загинув 11-річний хлопчик

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно члена правління приватного акціонерного товариства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Нововодолазькій територіальній громаді у грудні 2020 року 11-річний хлопчик разом з іншими дітьми прийшов до кар’єру з видобування піску приватного акціонерного товариства. На території підприємства діти катались на льодянках.

З’їжджаючи з гірки, покритої кригою, хлопчик впав з обриву кар’єру з висоти 5 метрів. Дитина померла на місці.

Проведеною експертизою встановлено, що член правління підприємства не дотримався нормативно-технічних вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності і не забезпечив виключення можливості вільного доступу сторонніх осіб в небезпечну зону кар’єру.

Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура