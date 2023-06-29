Підприємець привласнив понад ₴440 тис. на інтернеті для школярів

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору підприємства за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року між відділом освіти Валківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ укладено договір щодо проведення інтернету до шкіл району.

Проте директор підприємства не мав у штаті працівників, які можуть надати відповідні послуги за договором. Крім того, у нього не було обладнання для належного виконання робіт. Щоб таки виконати умови договору, він залучив провайдера як субпідрядника. Але про свою «схему» відділ освіти підприємець не повідомив.

Провайдер виконав всі необхідні роботи, за що підрядник заплатив йому всього близько 80 тисяч гривень з бюджетних грошей, які він отримав від відділу освіти. Іншу частину суми у розмірі понад 440 тисяч гривень ділок «поклав собі у кишеню».

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура