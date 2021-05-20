На Закарпатті зловмисникам, які незаконно заволоділи держкоштами, призначеними для будівництва ЦНАПу, обрано запобіжний захід

Восени минулого року поліцейські спільно зі співробітниками УСБУ в Закарпатській області, за процесуального керівництва прокуратури області, викрили на привласненні бюджетних коштів директора фірми підрядника, яка будувала ЦНАП у селі Тур’ї Ремета Ужгородського району. Слідчі встановили, що фігурант навмисно завищив обсяги та вартість робіт і таким чином незаконно привласнив понад мільйон гривень.

У листопаді 2020 року зловмиснику було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за статтею 191 Кримінального кодексу України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Однак у ході досудового розслідування з’явилися нововиявлені обставини й у результаті до вже підготовленої підозри було внесено зміни, а також повідомлено про підозру інженеру підприємства.

Правоохоронці встановили, що директор фірми, вигравши тендер на будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг, не тільки порушив строки виконання робіт, а ще й виконав їх не у повному обсязі.

Розслідуючи цю справу поліцейські встановили, що фігуранти не припинили своєї протиправної діяльності навіть після їх викриття.

Усвідомлюючи, що уникнути відповідальності за вчинене їм не вдасться, до переліку плану виконання робіт,» зловмисники додали ще кілька пунктів, внаслідок чого кінцева вартість робіт була штучно завищена ще на понад 211 тисяч гривень.

Необхідність їх виділення фігуранти аргументували тим, що до початкового проекту робіт не було внесено вартості додаткових робіт, які мають бути виконані на об’єкті. Однак отримавши перерахунок від сільської ради, кошти зловмисники привласнили, а роботи так і не завершили.

В результаті, наразі особам інкримінують частину 5 статті 27 ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння та повторне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а також внесення службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, що вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Сьогодні, під час розгляду клопотання слідчого поліції, суддя Ужгородського міськрайонного суду визначився із запобіжним заходом для фігурантів. Обом підозрюваним обрали цілодобовий домашній арешт.

Досудове слідство у справі триває і надалі. Готуються матеріали для скерування кримінального провадження до суду.

За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області