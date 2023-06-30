У Житомирі до 11 років 6 місяців засудили пенсіонера за вбивство знайомої та поранення її приятельки

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання – позбавлення волі строком на 11 років і 6 місяців.

Прокурори довели, що особливо тяжкі злочини у листопаді минулого року скоїв 68-річний житель Житомира. Того дня він прийшов до знайомої, з якою багато років приятелювали сім’ями, щоб привітати її з 56-м днем народження. Чоловік приєднався до святкового столу, за яким вже були гості.

Пізно ввечері гості розійшлися, одна подруга залишилася допомогти господарці навести лад. Тоді в обвинуваченого, після значної кількості випитого алкоголю, раптом зіпсувався настрій та виникла безпричинна агресія.

Спочатку зловмисник накинувся на 61-річну подругу іменинниці і заподіяв їй численних ударів ножем в обличчя, шиї та передпліччя. А коли на крики потерпілої прибігла іменинниця, чоловік і їй завдав смертельних ножових поранень. Від жорстоких поранень вижила лише подруга.

На суді обвинувачений розкаявся у скоєному та намагався пояснити, що у всьому винен алкоголь.

На період розслідування і протягом розгляду справи у суді до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, де він перебуватиме до набрання вироком чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури