Підприємець, який став старшим в селі під час окупації, сяде на 6 років

Харківський районний суд Харківської області визнав громадянина винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 9 грудня.

У червні 2022 року в селі Борисівка Харківської області обвинувачений спільно з військовослужбовцем РФ узяв участь у громадському заході, під якого був призначений старостою.

Чоловік у суді вину не визнав, говорив, що не розуміє в чому його обвинувачують, оскільки обійняв посаду старости села, де він мешкав, тільки з єдиною метою — допомогти односельцям під час окупації. Він із дружиною тримав в селі продуктовий магазин, в якому з початку окупації від генератора заряджав людям мобільні телефони. Через приблизно місяць-півтора після початку окупації солдати почали обшукувати місіевих. Заходили до його квартири, забрали гроші, золото та паспорти. Обвинувачений повідомив, що в селі були декілька проросійських мешканців, які почали співпрацювати з росіянами та викривали патріотів, яких саджали до так званої «ями» — підвалу в одному з гуртожитків в селі Стрілече, де знаходилась військова адміністрації окупаційної влади.

За словами чоловіка, приблизно у липні 2022 року російськи військові забрали його з дому і відвезли у підвал, де було ще близько 40 інших осіб. Тримали його місяць, викликали до керівництва для спілкування, запитували про ставлення людей і перший час били, коли йшов на допит. У кінці запропонували подумати, як він буде допомагати та співпрацювати з російською владою та військовими. Коли йшов на збори, вже розумів, що будуть пропонувати йому обійняти посаду старости села.

Обвинувачений підтвердив, що на зборах перед жителями села окупанти оголосили його «старшим» і він промвчав. У подальшому мав обовʼязки: заряджати мобільні телефони, організовувати заготівлю дров та допомагати мешканцям села. Також він декілька разів їздив до військової російської комендатури в село Стрілече, щоб отримати ліки для хворих та забрати загиблого і віддати дружині для поховання.

Чоловік пояснив, що не відмовився від посади старости села, щоб знову не потрапити на «яму» і допомагати людям.

Суд допитав більше десяти свідків, включаючи дружину обвинуваченого, які підтвердили, що у присутності озброєних військових відбулися збори і окупанти призначили «старшого». Далі «староста» займався заготівлею дров, похованням померлих, заряджанням телефонів. Привозив і роздавав російську гуманітарку.

Загалом підсудного характеризували хорошою людиною, що він користувався авторитетом, завжди можна було до нього звернутися за допомогою, мав проукраїнську позицію.

Ніхто зі свідків не бачив прямого впливу або насильства застосування до обвинуваченого з боку військових РФ. Більшість односельців так само побували у підвалах. До жодного місцевого жителя не було застосовано вогнепальну зброю за відмову від виконання наказів.

Чоловік добровільно та самостійно прийшов на збори, вів себе у звичайний спосіб, після призначення на посаду жодних заперечень не висунув. Ніяких тілесних ушкоджень у нього односельці не помітили.

Полковник поліції у відставці, який був свідком захисту, розповів, що йому також пропонували бути старостою, але за станом здоровʼя він відмовився.

Крім того, в обвинуваченого вдома тимчасово проживав ще один колаборант, який активно співпрацював з військовими формуваннями РФ, і вони дружили.

Суд призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі із забороною на 10 років обіймати деякі посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.