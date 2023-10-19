У центрі Києва торгували російським тютюном: вилучено товару на суму понад ₴2 млн.

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві виявили мережу продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі російського виробництва.

Встановлено, що група осіб реалізовувала електронні сигарети та тютюн для кальяну без марок акцизного податку, медичних застережень та маркувань українською мовою на двох інтернет-сайтах та в магазинах у центрі Києва. Товар продавали за готівку без будь-яких чеків.

За результатами проведених обшуків за адресами торгових точок та пункту самовивозу товару детективи БЕБ виявили та вилучили понад 8 тис. пачок тютюну для куріння кальянів, частина з яких виготовлена на території рф, а також понад 700 електронних сигарет.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 2 млн. грн.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

Бюро економічної безпеки