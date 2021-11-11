Підроблення адмінпротоколу для «покращення» показників у роботі – на Луганщині судитимуть поліцейського

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно поліцейського за фактом службового підроблення документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у вересні 2019 року дільничний офіцер поліції сектору превенції Новопсковського відділу Головного управління Нацполіції в Луганській області з метою штучного нарощування показників службової діяльності склав стосовно місцевої мешканки протокол про адміністративне правопорушення. Поліцейський, достовірно знаючи про відсутність факту порушення жінкою громадського порядку, вніс до офіційного документа недостовірні відомості та засвідчив власним підписом, чим незаконно притягнув громадянку до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

За протиправні дії правоохоронцю загрожує покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 3 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури