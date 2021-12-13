Підроблення COVID-документів: за тиждень розпочато 100 кримінальних проваджень

Працівники поліції продовжують заходи з виявлення фактів виготовлення та використання підробних документів про вакцинацію та COVID- тестів.

З 6 по 12 грудня правоохоронці розпочали 100 кримінальних провадження за фактами підроблення та використання COVID-документів.

Слідчі поліції 20 особам повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. До суду скеровано 17 обвинувальних актів.

Управління комунікації Національної поліції України