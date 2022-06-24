Підрядник привласнив понад ₴300 тис. бюджетних коштів на впорядкуванні сміттєзвалища

Повідомлено підозру недобросовісному підряднику, який при виконанні робіт із впорядкування Світловодського звалища твердих побутових відходів привласнив бюджетні кошти.

За версією слідства, підрядник склав та підписав від свого імені офіційні документи, з недостовірними відомостями щодо обсягу виконаних робіт з обвалування, переміщення та ущільнення твердих побутових відходів та прокладання під’їзних доріг на полігоні. Так, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість фактично не виконаних робіт склала 320 тис грн.

Керівнику підрядного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура