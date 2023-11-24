Взято під варту жінку, яка під час сварки задушила свого співмешканця

За доводами прокурора Баштанської окружної прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 53-річній мешканці с. Висунськ Березнегуватської ОТГ Баштанського району за підозрою у вбивстві свого співмешканця (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, між підозрюваною та її 68-річним співмешканцем, під час спільного вживання алкогольних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла сварка. Реалізуючи злочинний протиправний намір, направлений на умисне заподіяння смерті потерпілого, жінка збила з ніг чоловіка, який впав на спину. Після чого нахилилась над ним та руками задушила його.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 2 Баштанського районного управління поліції ГУ НП в області.

За скоєне їй загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура