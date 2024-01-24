Підрядник підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час реконструкції квартири

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру підприємцю за фактами привласнення чужого майна, складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підрядник виконував роботи з реконструкції квартири комунальної власності під офіс у с. Петропавлівська Борщагівка. Звітуючи про виконані роботи, він завищив у документах їх обсяги та вартість.

Згідно з висновками експертизи, на підставі наданих підозрюваним документів, йому надлишково перераховано майже 170 тис. грн з місцевого бюджету.

Надалі підприємець перерахував одержані кошти на власний особовий рахунок.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБ України в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура