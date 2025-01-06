Поліція Хустщини затримала «рослинного» наркоторговця

В Хустському районі співробітники кримінальної поліції припинили злочинну діяльність наркоторговця. За даними поліції 41-річний житель райцентру збував місцевим наркотики рослинного походження.

Оперативникам вдалося затримати фігуранта на «гарячому» – під час чергової передачі «товару» та отримання взамін грошових коштів.

За місцем проживання затриманого слідчі провели санкціонований судом обшук. В результаті правоохоронці вилучили 150 грамів марихуани, вже розфасованої у поліетиленові пакунки та готової до продажу.

Відповідно до статті 208 КПК України, підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Хустського районного управління поліції кваліфікують його дії за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

За скоєне торговцю наркотиками загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області