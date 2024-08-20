Підрядник підозрюється у заволодіння бюджетними коштами під час ремонту укриття в дитсадку

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю.

Йому інкриміновано службове підроблення та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний виконував підрядні роботи з поточного ремонту укриття у закладі дошкільної освіти міста Переяслав.

Він склав і видав офіційні документи із завищеними показниками вартості фактично виконаних робіт, використаних матеріалів та витрат.

Внаслідок цього товариство безпідставно отримало на свої рахунки майже 150 тисяч гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління Поліція Київської області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура