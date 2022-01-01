В Днепре новогодняя ссора с метанием ножей закончилось смертью мужчины

В Днепре на улице Стадионная новогодний конфликт закончился смертью мужчины.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сегодня около 3-х часов ночи на улице Стадионная во время празднования Нового года 52-летняя женщина поссорилась со своим 58-летним сожителем, в результате чего началась драка. От испуга женщина спряталась в ванной, а мужчина стал метать в двери кухонные ножи – больше она ничего не помнила.

Около 10 утра женщина позвонила законной супруге своего сожителя и сообщила, что он, похоже, мертв. Супруга сразу же приехала вместе с дочерью и вызвала полицию. На теле мужчины в области ключицы правоохранители обнаружили колотую рану. Также они нашли и нож со следами крови. Женщину задержали, на месте работает судмедэксперт. В деталях происшествия разбираются следователи.