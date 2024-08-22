На Тернопільщині затримали водія, який спричинив смертельну ДТП (фото)

Аварія сталася у середу, 21 серпня, близько 18 години на автодорозі в межах села Біла Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автомобіля “Volkswagen Golf” зіткнувся з мотоблоком. Внаслідок ДТП водія мотоблоку госпіталізували до лікарні, а пасажирка загинула від отриманих травм.

Керманича “Volkswagen Golf”, 49-річного жителя Тернополя, поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області