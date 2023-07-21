Підрядник привласнив пів мільйона бюджетних гривень під час ремонту в лікарні на Кіровоградщині

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Мова йде про пів мільйона бюджетних коштів, які безпідставно «приписав» та отримав підрядник за  капремонтні роботи у Бобринецькій лікарні. Наразі за протиправні дії відповідатиме перед судом.

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно  керівника товариства за фактом заволодіння  майном у великих розмірах та службового підроблення (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, будучи керівники приватного товариства, яке спеціалізувалось на будівельних роботах, у вересні 2021 року, уклала договір підряду з районною лікарнею. Згідно умов договору підрядник зобов’язувався  капітально відремонтувати будівлю інфекційного відділення.

Слідчі встановили, а згодом підтверджено експертизою, що  обсяги та перелік фактично виконаних ремонтних робіт по об’єкту лише частково відповідали проектно-кошторисній документації. Обвинувачена внесла недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо вартості будівельних робіт та їх  витрат, завищивши їх майже на пів мільйона гривень. Відтак  з бюджету  на рахунок  фірми-підрядника було безпідставно  перераховано вказану суму бюджетних коштів.

Наразі подальшу долю  обвинуваченої вирішуватиме суду. За скоєне  їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі  Кропивницького районного управління поліції ГУНП в області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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