Підрядник привласнив пів мільйона бюджетних гривень під час ремонту в лікарні на Кіровоградщині

Мова йде про пів мільйона бюджетних коштів, які безпідставно «приписав» та отримав підрядник за капремонтні роботи у Бобринецькій лікарні. Наразі за протиправні дії відповідатиме перед судом.

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства за фактом заволодіння майном у великих розмірах та службового підроблення (ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачена, будучи керівники приватного товариства, яке спеціалізувалось на будівельних роботах, у вересні 2021 року, уклала договір підряду з районною лікарнею. Згідно умов договору підрядник зобов’язувався капітально відремонтувати будівлю інфекційного відділення.

Слідчі встановили, а згодом підтверджено експертизою, що обсяги та перелік фактично виконаних ремонтних робіт по об’єкту лише частково відповідали проектно-кошторисній документації. Обвинувачена внесла недостовірні дані до актів виконаних робіт щодо вартості будівельних робіт та їх витрат, завищивши їх майже на пів мільйона гривень. Відтак з бюджету на рахунок фірми-підрядника було безпідставно перераховано вказану суму бюджетних коштів.

Наразі подальшу долю обвинуваченої вирішуватиме суду. За скоєне їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції ГУНП в області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура