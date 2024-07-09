Підрядника судитимуть за заволодінні понад ₴650 тис. бюджетних коштів під час ремонту школи

Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора приватного підприємства за фактами заволодіння коштами місцевого бюджету, службового підроблення, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений виконував підрядні роботи з капітального ремонту та термомодернізації будівлі школи у селищі Немішаєве.

Знаючи що роботи по об’єкту виконані не в повному обсязі та не відповідають проєктно-кошторисній документації, підрядник склав і видав замовнику підроблені звітні документи.

На їх підставі на рахунок підприємства неправомірно перераховано понад 650 тис. грн. Отриманими коштами гендиректор розпорядився в інтересах очолюваного підприємства.

За клопотанням прокуратури на майно обвинуваченого та на рахунок підприємства накладено арешти.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління Поліція Київської області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура