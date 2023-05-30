кіберполіцейські прикарпаття викрили учасників злочинної групи у махінаціях з вакцинацією від covid

Група осіб організувала схему щодо внесення неправдивих даних про стан здоров’я пацієнтів та їх вакцинацію, без фактичного щеплення. Вартість незаконної послуги становила від 3 до 5 тисяч гривень. Трьом фігурантам повідомлено про підозру.

Злочинну групу викрили кіберполіцейські Івано-Франківщини спільно з оперативниками Івано-Франківського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчими обласної поліції. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2021-2022 років 36-річна мешканка Івано-Франківська організувала механізм несанкціонованого внесення інформації до системи «eHealth» про вакцинацію осіб від коронавірусної хвороби, без їх фактичного щеплення. Електронне свідоцтво у подальшому завантажувалось у Єдиний портал державних послуг «Дія». Це давало змогу громадянам безперешкодно перетинати державний кордон.

До злочинної схеми організаторка залучила 29-річного виконавця та 40- річного спільника. Йдеться про сімейного лікаря одного з медичних закладів області та приватного перевізника, що здійснював міжнародні перевезення.

За внесення недостовірних даних спільники отримували від 3 до 5 тисяч гривень, які в подальшому розподіляли між собою.

Трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2, 3, 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 1, 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини