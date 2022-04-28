Підтримка збройної агресії РФ та опір працівникові СБУ — мешканці Первомайська повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області місцевій мешканці повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікаціі її учасників, а також у чиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 342 КК України).

За даними слідства, підозрювана, через свої акаунти у соціальних мережах, поширювала матеріали, які пропагують створення так званої «Новоросії» на території Донецької, Луганської, Херсонської та Миколаївської областей. Також вона постійно поширювала пропагандистські відео країни-агресора.

Крім того, жінка чинила опір співробітнику СБУ під час проведення слідчих дій – обшуку, у ході якого було вилучено комп’ютерну техніку із доказами її протиправної діяльності.

За клопотанням окружної прокуратури підозрюваній судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Первомайського районного відділу поліції за оперативним супроводом Управління СБУ в Миколаївській області.

Офіс Генпрокурора