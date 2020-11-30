Після ДТП водій BMW прострелив ногу львів’янину

27 листопада о 19.20 на перехресті вулиць Винниця-Тунельна у Львові зіткнулись автомобілі «BMW Х5» під керуванням 36-річного мешканця Пустомитівського району та «Skoda Superb», яким керував 42-річний львів’янин.



Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Після зіткнення водій «BMW» намагався втекти з місця події, проте водій «Skoda» перешкодив йому. Тоді мешканець Пустомитівського району завдав львів’янину кількох ударів в область голови, після чого здійснив два постріли з пристрою для відстрілу гумових куль у ногу потерпілого, спричинивши йому тілесні ушкодження.

Слідчі Шевченківського відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підозрюваний затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу, сьогодні, 30 листопада, суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває. // Діло