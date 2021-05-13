Після обшуків у Департаменті соцполітики організованій групі у складі 7 осіб повідомлено про підозру

За результатами проведених 12 травня 2020 року обшуків, прокурорами Київської міської прокуратури та слідчими СУ ГУНП у м. Києві повідомлено про підозру трьом чиним та чотирьом колишнім високопосадовцям Департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України).



Як повідомлялося напередодні, протягом 2017-2019 років, службові особи Департаменту соцполітики КМДА вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

У зв’язку із цим правоохоронцями здійснено низку санкціонованих судом обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб Департаменту КМДА (заступника директора Департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору та у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту) та вилучено достатній об’єм доказів для повідомлення вказаним службовцям про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Оперативне супроводження здійснюється працівниками Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури