Після журналістського розслідування про печерський маєток Халімона звільнили з посади голови чернігівського осередку «Слуги народу»

Цей депутат не вперше став фігурантом журналістських розслідувань, але вперше це мало для нього політичні наслідки.

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк прийняла відставку народного депутата Павла Халімона з посади голови Чернігівської обласної організації партії.

Про це вона повідомила в Телеграм. Рішення ухвалено після публікації журналістами УП розслідування про маєток Халімона на Печерську, що був придбаний в 2022 році.

Шуляк додала, що виконувача обов’язків голови партосередку буде призначено незабаром відповідно до статуту партії. Рішення про обрання нового голови обласної організації буде прийнято на конференції/зборах обласної організації у визначені статутом партії терміни.

Халімона також звільняють із посади заступника голови фракції СН.

За даними журналістів, заступник парламентської фракції “Слуга народу” Павло Халімон улітку 2022 року став фактичним власником маєтку в елітному районі Києва – Печерську. У документах депутата ця нерухомість не зазначена – його власницею вказана Анастасія Котеленець. Вона, а також Халімон були зафіксовані журналістами на території цього маєтку.

Павло Халімон уже фігурував у журналістських розслідуваннях. У жовтні 2020 року журналісти програми “Схеми” опублікували розслідування про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у липні 2020 року відмовилася відкрити кримінальне провадження на прохання детективів Національного антикорупційного бюро щодо народного депутата від “Слуги народу” Павла Халімона через ймовірне вимагання ним неправомірної вигоди, попри аудіозаписи, які можуть про це свідчити.

Спочатку в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що в липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але восени за результатами “особистого прийому одного з народних депутатів” порушили справу.

Юристи вважають, що тепер це не має сенсу, адже через зволікання з відкриттям справи шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачено. Сам депутат Халімон заперечує, що порушував закон.

Про те, що Венедіктова мала вплив на цю справу, говорив і керівник головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Андрій Калужинський. Оприлюднена інформація не завадила Халімону продовжувати бути очільником обласного осередку партії і заступником керівника фракції. // LB.ua