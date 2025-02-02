Шахраї ошукали мешканця Миргородського району майже на мільйон гривень

Під приводом «оформлення державної допомоги» аферисти зняли з рахунку 45-річного жителя Гадяча близько мільйона гривень. Поліція внесла відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та встановлює причетних до злочину осіб.

Потерпілий повідомив поліції, що 31 січня під час телефонної розмови через мобільний додаток (телеграм) невідомий чоловік представився працівником банку та запропонувала послугу в «оформленні державної допомоги». На жаль, мешканець Миргородщини виконав вказівки злочинця, після чого з банківських рахунків потерпілого зникло майже мільйон гривень.

За даним фактом слідчі відділення №1 (місто Гадяч) Миргородського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст.190 (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

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Поліція Полтавщини закликає не надавати стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять з онлайн-сервісів. Також нагадуємо, що офіційна інформація про можливість отримання фінансової допомоги від держави чи міжнародних організацій завжди публікується на їхніх офіційних ресурсах.

Тож перевіряйте джерела інформації та не довіряйте сумнівним повідомленням, які надходять у месенджерах.

Кіберполіція рекомендує захищати акаунти двофакторною автентифікацією, щоб не стати жертвою шахраїв.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)