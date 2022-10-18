Поблизу Виноградова водій на «Volkswagen» збив на смерть велосипедистку

У селі Широке, що неподалік Виноградова, водій автомобіля «Volkswagen Рassat» допустив наїзд на велосипедистку. Від отриманих травм жінка померла на місці події. За фактом відкрито кримінальне провадження

Вчора, 17 жовтня, близько 21:00 на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Широке, поблизу Виноградова.

Працівники поліції, які виїхали за вказаною адресою, встановили попередні обставини автомобільної аварії. Поліцейські з’ясували, що 28-річний житель села Солотвино Тячівського району, рухаючись вулицею Миру на автомобілі «Volkswagen Рassat», здійснив наїзд на велосипедистку.

39-літня місцева мешканка рухалася в зустрічному напрямку та саме перетинала проїжджу частину дороги.

Від отриманих травм жінка померла на місці події.

За результатами експертизи, водій за кермом автомобіля був тверезим. Транспортний засіб поліцейські помістили на штрафмайданчик відділу поліції.

За даним фактом слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області