Побив чоловіка до смерті: у Львові до 9 років ув’язнення засуджено іноземця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Галицької окружної прокуратури міста Львова суд визнав винним раніше судимого 37-річного громадянина Республіки Азербайджан у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Встановлено, що у жовтні минулого року між іноземцем та його знайомим виникла суперечка, яка згодом переросла у бійку, під час якої засуджений наніс останньому удар ножем у тулуб. У наслідок отриманих колото-різаних поранень грудної та черевної порожнини потерпілий через деякий час помер у лікарні.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури